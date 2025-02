Después de la derrota que sufrieron los Pumas de 4-2 ante los Xolos de Tijuana, la directiva universitaria decidió darle las gracias a Gustavo Lema como su entrenador. Las preguntas inminentes de quién será el nuevo entrenador salen a flote y dentro de la baraja de técnicos aparece el nombre de Hugo Sánchez.

Además de Hugo Sánchez quien ya estuvo en el banquillo de los Pumas, también aparecen los nombres de Jaime Lozano y Efraín Juárez; sin embargo, fue el mismo Hugo quien mando un mensaje a los aficionados.

¿Cuál fue el mensaje de Hugo Sánchez a la afición de los Pumas?

La respuesta del pentapichichi fue un “no”, señalando que no es conveniente en estos momentos; “estoy listo para una aventura más importante que es una selección, un Mundial, pero para un equipo mexicano ahora mismo no”.

Hugo Sánchez se mostró enojado por parar la Liguilla con en Play-In. Foto: Imago7.

Sánchez expresó que esto no significa que no quiera a los Pumas; “no es que diga que no soy puma de corazón, puedo colaborar y contribuir toda la vida, porque soy de ahí, pero ser técnico no lo veo conveniente”, añadió.

Hugo Sánchez lloró al recordar el legado que dejó en el deporte mexicano Fernando Valenzuela. Foto: Especial

Finalmente, el comentarista señaló que la decisión de quitar a Lema fue la correcta; “hay que resetear, y para resetear, lo primero que se hace es cambiar al técnico, porque si no intentas resetear, se va a ir más al fondo el equipo. Si ves en el equipo que la sinergia no está funcionando, hay que limpiar”.