América es la carta fuerte de la Liga MX en estos Cuartos de Final de la Leagues Cup. Sólo dos equipos mexicanos quedan en la justa (Mazatlán FC), pero sin duda el cuadro de Coapa aspira a lo más alto de la competencia.

Ser bicampeones del futbol mexicano no es coincidencia. Para André Jardine, técnico azulcrema, el América tiene un secreto que lo mantiene compitiendo desde su llegada, para el torneo Apertura 2023.

¿Qué fue lo que dijo André Jardine?

"Me siento feliz e identificado por el club, abrazado por el grupo de jugadores y la directiva. Desde que llegué me sentí de esta forma y cuando encuentras esto hay una sinergia, un gran esfuerzo colectivo de todos. Para mí es el secreto hoy de América, todos estamos haciendo esfuerzos para el mismo lado y por los mismos objetivos”, declaró en conferencia de prensa el brasileño.

Este sábado, los azulcrema enfrentan al Colorado Rapids por su boleto a las Semifinales de la Leagues Cup y el timonel de las Águilas destacó la unión que se vive en el seno americanista.

“Yo creo mucho en esta sinergia del club como en todo, estamos muy juntos por los objetivos desde la directiva hasta el portero, estamos con los mismos pensamientos, hacemos fuerza para el mismo lado", explicó Jardine.

América se siente local en Estados Unidos

América ha jugado en San Diego y en Los Ángeles sus dos partidos de Leagues Cup. Mañana lo hará de nueva cuenta en la ciudad angelina, donde aseguran, se sienten locales.

"América no lo siente tanto (ser visita) porque tiene mucha afición aquí, no nos sentimos fuera de casa, pero es un fenómeno que no tienen todos los equipos mexicanos", declaró Jardine sobre la carencia de triunfos mexicanos en esta justa trinacional.

¿Cuándo y dónde ver el América vs Colorado en la Leagues Cup?

Las Águilas del América buscan esta sábado su pase a las Semifinales, donde enfrentarían al ganador del Seattle vs LAFC.