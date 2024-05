Esposa de Alexis Vega acusa de ayudas a Chivas tras eliminar al Toluca

La noche de este sábado, el Club Deportivo Guadalajara logró su clasificación a las Semifinales del Clausura 2024 de Liga MX luego de lograr un empate a cero goles en el Nemesio Diez; sin embargo, la polémica no se hizo esperar y hacia el final del encuentro apareció para beneficiar a Chivas.

Tras un rechace, que después se aprecia que el jugador de Toluca es el último en tocar el balón, Alexis Vega realizó una gran jugada en el área del Rebaño, misma que acabó en gol para poner en Semifinales al Toluca; sin embargo, el VAR revisó la acción y terminó por señalarse fuera de juego del propio Vega,

Tras esta polémica, la esposa de Vega entró en discusión con un aficionado de Chivas, quien recriminó al jugador una falta de respeto hacia la institución, y ahí empezó todo.

"Con ayuditas quien no? Kajajajajaja. Quien no respeto? Cuando no respeto o que? Cuando salió a decir algo malo de chivas? Respeta tú mijo que no tienes idea de lo que hablas. Y si con ayuda solo asi", respondió en mensajes la esposa de Vega a un reclamo que decía: "Que sepa respetar al club deportivo Guadalajara cuál ayuditas claro fuera de lugar".

Además, la esposa de Vega siguió recriminando al aficionado: "Ya ganaron ustedes que más quieres? Nosotros sabemos perder. Y así fue. Ánimo. Que bueno (Marín tiene más goles que Vega al América) Ojalá siga así y les llegue la 14, 13* Con ayuda de Marín. Ya que tanto lo defienden y creen en el. Ojalá"