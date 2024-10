Antonio Naelson 'Sinha' ha hablado del reciente llamado de Germán Berterame a la Selección Mexicana.

Para la Fecha FIFA de octubre, Javier Aguirre incluyó al argentino naturalizado mexicano Germán Berterame en su lista de convocados para enfrentar tanto al Valencia (en el Estadio Cuauhtémoc, en Puebla) como a Estados Unidos (en el Estadio Akron, en Zapopan).

La presencia del atacante de los Rayados del Monterrey fue cuestionada a 'Sinha', por parte de David Faitelson en su programa de Televisa (TUDN), a lo que el exseleccionado tricolor y mundialista con Ricardo Antonio La Volpe en Alemania 2006 dijo: "Es un tipo competitivo. En Monterrey ha marcado diferencia; va a tener que encontrar su espacio dentro de la selección, ojala sea bien recibido, porque solamente así podrá rendir como rinde en Monterrey".

En la más reciente emisión de "Faitelson sin censura", Antonio Naelson recordó cómo fue él recibido por los entonces representantes del Tricolor.

"Sí, yo sólo tengo palabras de agradecimiento, me recibieron bien, como uno más (en la Selección Mexicana), nunca hubo una diferencia".

Y sobre la crisis que vive el futbol mexicano, el exvolante no dudó en destacar que cuando se deja de darle prioridad a la cancha, los problemas son más evidentes.

"Mientras no prioricemos en la cancha, seguiremos con problemas. No podemos cambiar las reglas cada semana o cada mes en el futbol. El futbol es simple, cuando se prioriza la cancha, México tiene todo para ser un equipo prometedor, pero si no se prioriza la cancha, seguiremos con problemas", finalizó.

'Sinha' es directivo de los Diablos Rojos, club donde brilló en activo y en el que busca volver a conseguir trofeos, ahora del lado del pantalón largo.