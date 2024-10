El 'Tuca' Ferretti no se guardó nada respecto al caso del cuete que fue lanzado por el 'Piojo' Alvarado a la sala de prensa en Verde Valle, sede de las Chivas, hechos que sucedieron este jueves en la previa del Clásico Tapatío.

El exentrenador y ahora analista de la cadena ESPN, fue crítico con el Deportivo Guadalajara y no dudó en calificar como "un congal" la actualidad del Rebaño Sagrado en cuanto a las indisciplinas.

"Es causa y efecto de un equipo que no tiene un líder, no hay disciplina, no hay autoridad, ahora sí ya se volvió un congal esto , la verdad", expresó el brasileño en el programa Generación F.

Ricardo, exestratega de clubes como Pumas, Chivas, Tigres o Cruz Azul, destacó que ese tipo de acciones (aventar cuetes), no son bromas que se hacen entre compañeros de un plantel de futbol.

"No creo que haya sido una broma con un compañero, no hacemos una broma de este tipo entre nosotros, lo hacemos a la gente extraña".

Tuca Ferretti cuestiona a los reporteros por no demandar al Piojo Alvarado

En esa misma emisión, el 'Tuca' Ferretti cuestionó a los reporteros que estuvieron presentes este día en Verde Valle y que vivieron el momento en que fue arrojado el explosivo hacia la zona en la que estaban ellos.

"La gente que fue afectada tiene todo el derecho de demandarlos, ¿pero por qué no lo hacen? esa es la pregunta", dijo el sudamericano e histórico de la Liga MX.

"No lo van a hacer, aquí es todo, 'perdóname, ahí muere, una disculpa'", añadió.

Antes estos actos, la mayor parte de la prensa abandono la conferencia en las instalaciones del Rebaño, episodio que quedará marcado como parte del historia de actos de indisciplina que a lo largo de los años se han dado al interior del conjunto tapatío.