El delantero francés Florian Thauvin, quien jugó para los Tigres de la UANL en la Liga MX y que actualmente es elemento del Undinense Calcio, rompió el silencio para hablar de su experiencia en el balompié mexicano donde solo duro tres torneos y posteriormente la directiva se deshizo del jugador.

¿Qué dijo Thauvin sobre la Liga MX?

Tigres intentó tener otro francés dentro de su plantilla, creyendo que el éxito y la productividad que dejo y que actualmente tiene André Pierre-Gignac, se replicaría con Thauvin.

El francés solo jugo tres temporadas con los Tigres. Foto: Imago7.

El jugador galo de 31 años, participo con los felinos en 38 partidos, consiguió ocho goles y cinco asistencias, sin embargo, las oportunidades comenzaron a disminuir con la llega de elementos en cada temporada.

En una entrevista que tuvo para el diario italiano Sportweek, Florian resaltó que venir a la Liga MX ha sido uno de los grandes errores en su carrera, principalmente por el ritmo que tiene y es muy bajo comparado a la alta intensidad que se pide en Europa.

Por otra parte, destacó que ante las pocas oportunidades que comenzó a tener con el equipo, buscó la oportunidad de salir del club.

“Fue el error más grande de mi vida, estoy acostumbrado a los ritmos altos de competencia y el futbol no fue lo esperado, no me dio la oportunidad de mantener ciertos estándares”, señaló el galo, en donde su productividad ha sido considerable, disputando 53 juegos, donde ha marcado 8 goles y tiene 8 asistencias.

Thauvin se quedó lejos de emular lo de su compatriota con Tigres. Foto: Imago7.

El éxito que tuvo su compatriota André Pierre como delantero, algunos equipos de la Liga MX lo han intentado copear por mencionar a algunos como Jéremy Menez con las Águilas del América; Vicent Janssen de Monterrey; Tigres con Thauvin; y recientemente el Toluca con el portugués Paulinho.