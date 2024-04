El defensa de Monterrey, Gerardo Arteaga, sigue en medio de la polémica. Luego de la expulsión que sufrió durante el duelo entre los Rayados y las Chivas, el jugador sigue encendido y dio muestras de su enojo en contra del arbitraje de la Liga MX.

Evidentemente, para el zaguero del club regiomontano la tarjeta roja mostrada por el nazareno Adonaí Escobar fue injustificada. De hecho durante el partido se le vio abandonar el terreno de juego en medio de la ira; sin embargo, su enfado no ha parado, pues continúa aprovechando cualquier motivo para evidenciar la forma de impartir justicia por los colegiados del balompié mexicano

¿Qué acto reprobable cometió Gerardo Arteaga?

Tras su expulsión contra las Chivas, misma que colaboró a que el Rebaño lograra arrebatarle el invicto a Rayados, el jugador de La Pandilla continuó con la controversia en su perfil oficial de la red social de X (antes Twitter), pues se dedicó a dar 'me gusta' a mensajes bastante ofensivos en contra de la Liga MX y el arbitraje.

"Yo prefiero así, un jugador de webos y sangre caliente que un pecho frio. Además fue una exageración del pñts del árbitro... hay consigna contra Rayados", "Rayados se queda con nueve, cierra el estadio y vámonos, qué robo", "Pin... ciegos de mier... @LigaBBVAMX Jajajaja no valen ver...", "A uno le perdonan mentadas de madre y lo dejan que se encare con quien sea (Gignac). Al otro lo expulsan por decir: 'No mam...'. Mier... de arbitraje, mier... de Liga", fueron algunos de los insultos que recibió la Liga MX y sus árbitros por parte de los usuarios, mismos a los que Arteaga dio 'like' a través de su cuenta.

¿Cómo se dio la expulsión del defensor de Rayados?

En la recta final del primer tiempo, Arteaga vio la tarjeta amarilla por patear el balón tras una decisión arbitral del silbante Adonaí Escobedo en una juagada con el rojiblanco Erick Gutiérrez; dos segundo después, el nazareno le mostró de nueva cuenta el cartón preventivo y la roja por haber empleado un lenguaje ofensivo.

El árbitro estableció en la cédula que Gerardo Arteaga le dijo 'no mam..., ca...', lo que motivó la segunda amonestación. Sin embargo, el jugador negó haberle dicho 'cab...' al juez central.