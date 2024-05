El domingo pasado, de forma inverosímil, Oussama Idrissi, gran estrella de los Tuzos del Pachuca en este semestre (su primero como jugador hidalguense), fue expulsado por Fernando Hernández, lo que representaba perderse el encuentro inicial de la Liguilla ante América.

Buscando solucionar el problema, Pachuca presentó una apelación a la segunda tarjeta amarilla recibida por el atacante, y ahora la Comisión Disciplinaria de la Liga MX ha informado que dicha protesta no procede.

Esto significa que el jugador neerlandés, de origen marroquí, se perderá la Ida de los Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2024 ante América, pese a que no había una explicación puntual sobre el motivo de la segunda tarjeta amarilla.

"La Comisión Disciplinaria informa que en relación a la Solicitud de Investigación presentada por el Club Pachuca, y de conformidad con el artículo 73 del Reglamento de Sanciones, una vez llevadas a cabo las investigaciones vinculadas con la expulsión del jugador, Oussama Idrissi, correspondiente al partido del Play In del Torneo Clausura 2024 de la LIGA MX, y después de haber analizado las acciones, así como valorado las pruebas y demás documentos aportados, se determina que NO ES PROCEDENTE dicha solicitud, por lo que el jugador no podrá participar con su club en su siguiente encuentro oficial de la Liga MX", redacta el documento de la Comsión Disciplinaria.

La Comisión Disciplinaria resuelve como no procedente la apelación por la expulsión del jugador Oussama Idrissi — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) May 7, 2024

Pachuca se pronunció sobre el rechazo a la apelación por Idrissi

Tras el comunicado, los Tuzos del Pachuca han decidido pronunciarse en respuesta al comunicado presentado por la Comisión Disciplinaria,

"En relación a la sanción impuesta a nuestro jugador Oussama Idrissi con un partido de suspensión, el Club Tuzos del Pachuca acepta la decisión y como siempre, valora el trabajo del arbitraje y la Comisión Disciplinaria", redacta parte del comunicado de Pachuca.