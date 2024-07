Se acabó la novela del verano en el América. Igor Lichnovsky seguirá siendo jugador de las Águilas, así lo dio a conocer la entidad azulcrema en sus redes sociales.

El central chileno fue comprado por el América y estará enfundado con la playera amarilla por los próximos tres años.

Sin embargo, lo que llamó la atención de este movimiento fue el mensaje que compartió Lichnovsky en sus redes sociales, en el que se despide de los Tigres y su afición, equipo con el que se coronó en el Clausura 2023.

"A lo que sigue. Quiero dar las gracias a la gente de Tigres que siempre me apoyó, que estuvo conmigo hasta el final y siguen demostrando su cariño. Gracias de corazón. No se me olvidan los lindos días", se puede leer en el escrito.

Su salida de los Tigres no se dio de la mejor manera, debido a problemas con Robert Dante Siboldi, el entrenador en turno.

"Hoy cierro mi etapa contractual con el club, 2 o 3 personas no manchan el campeonato, la conexión y amistad que hubo durante el tiempo juntos", agregó el también seleccionado de Chile.

Historia de Igor Lichnovsky

Agradeció al América por comprarlo

Igor Lichnovsky llegó al América para el torneo Apertura 2023. Lo hizo como préstamo por seis meses, Su buen nivel hizo que las Águilas buscarán otros seis meses de sus servicios y así fue.

El central chileno fue parte fundamental en el cuadro de André Jardine, que recientemente conquistó el bicampeonato de la Liga MX.

"También agradezco al club América el esfuerzo que hicieron para permitirme seguir donde hoy soy feliz", concluyó Igor.