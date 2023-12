En el encuentro frente al León, en la Ida de los Cuartos de Final, Henry Martín hizo el 1-1 momentáneo en una acción, considerada por muchos, como fuera de lugar.

El árbitro Marco Ortiz decretó la anotación americanista y esta situación desató polémica al término del partido en la casa de La Fiera. Esta acción causó eco en el Nido de Coapa.

Lee también Carlos Vela reventó a la FMF y Selección Mexicana: 'Ni Mourinho puede cambiar la dinámica'

“Yo no miro mucho los programas. Muchas veces las personas dan opinión como aficionados de un club. Hay que hablar sin ser aficionado para tener valor en la opinión. Algunos comentaristas siempre tienen la misma opinión de que el favorecido es América", señaló el timonel azulcrema.

Jardine apuntó que al cuadro esmeralda se le "perdonó" una tarjeta roja para Nicolás 'Diente' López, por una fuerte entrada sobre Luis Fuentes, pero que eso se omite en algunos medios de comunicación.

🚨 André Jardine rompió el silencio y pide objetividad en los análisis arbitrales 🚨



🗣️ "Hablan del gol de Henry, pero no de las tarjetas hacia el León"



¿Coincides con el técnico del América? 🤔 pic.twitter.com/TXTGcTtaLS — De10Sports (@De10Sports) December 1, 2023

"Los análisis deben ser imparciales para bien del futbol y formar una opinión más limpia. Tal vez en el gol de Henry (Martín) está al límite y tiene que prevalecer lo que se marca durante el juego. Para mí no está en fuera de juego, pero no hablan con la misma intensidad sobre las tarjetas, hay una clara segunda tarjeta amarilla para Nico (López). El lance de Nico es claramente mínimo de amarilla y no hablan de eso, prefieren hablar del gol", aseveró.

El estratega de las Águilas enfatizó que "el árbitro no se equivoca porque quiere, no quiere perjudicar y a veces los criterios de las tarjetas son para controlar el juego. No me pareció un mal arbitraje".