Luego de concluir el duelo de la fecha 10 del Apertura 2024, entre los Tigres al frente del León, partido que terminó con un emocionante empate a dos anotaciones, el equipo de la Fiera se vio afectado por dos goles anulados, situación que a Jesús Martínez Munguía no le pareció y en sus redes sociales, mando un par de indirectas.

¿Qué dijo Jesús Martínez tras finalizar el Tigres vs. León?

Durante el partido hubo dos anotaciones que fueron anuladas para el equipo del León, situación que no le gusto para nada a Jesús Martínez; “¡Levanten las manos! Ya se la saben!”, publicó el directivo, donde recibió varios comentarios.

Levanten las manos! Ya se la saben — Jesus Martinez M. (@jmartinez_leon) September 28, 2024

Otra de las personas que también se manifestó fue Eduardo Berizzo, quién consideró que, si se vieron afectados por el resultado, pero prefirió emitir algún comentario de la cuarteta arbitral.

“Los fallos si nos perjudicaron tal vez, pero no es lo correcto. Los árbitros no hablan de mi trabajo, les debo respeto, pueden equivocarse o no, pero todas nos fueron mermando. Nos obligaron al sobreesfuerzo, el partido era para nosotros”, declaró.

El argentino destacó que se van fortalecidos por todo lo que puede hacer su equipo cuando se encuentra con un marcador o circunstancia adversa y el punto en la cancha de los Tigres tiene un valor.

“Mis respetos para los árbitros de México. No comento eso. Del juego así nos demandó un gran esfuerzo y nos obligó a defendernos más adelante, nos generó peligro, puso mucha gente al ataque y conseguimos un punto por el esfuerzo vale mucho. Después nos fuimos sobreponiendo de todas las decisiones que pasaban a través de un gran esfuerzo, creamos llegadas y nos vamos fortalecidos de un campo con un rival difícil, dimos la talla y nos comportamos a la altura”.