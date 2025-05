Jorge Pietrasanta no quiso dejar a Ricardo Antonio La Volpe con la última palabra en la acalorada discusión que tuvieron en X. El comentarista de ESPN volvió a burlarse del argentino.

Todo comenzó la noche del jueves cuando Pietrasanta posteó un duro mensaje contra el exarquero. “Ahora entiendo. La Volpe analiza el fulbo, no futbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO”, escribió con un emoji de risas y errando en la ortografía del apellido del analista de TUDN.

No Ricardo, no se te entiende porque no sabes hablar, igual que el que narra contigo y se ríe (ese que, dicho por él, aprendió a narrar en el FIFA, 🤣 y que ahora se atreve a criticar verdaderos periodistas) no tienen dicción. Yo no critico ni tu acento ni tu carrera en el FULBO — Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) May 17, 2025

La respuesta no se hizo esperar. La Volpe aseguró que el extrabajador de Televisa no entendía nada de futbol, en lo que muchos pensaron que era la última palabra de esta discusión. No fue así. Pietrasanta continuó con las burlas sobre la pronunciación del argentino al micrófono.

¿Qué le contestó Jorge Pietrasanta a Ricardo La Volpe?

Jorge Pietrasanta no dejó morir el pleito por la paz. Al contrario, se empeñó en mofarse aún más de Ricardo Antonio La Volpe. El comentarista de ESPN aseguró que el argentino no sabe hablar y de paso le dejó un mensaje a Andrés Vaca, con quien el exportero comparte transmisiones en TUDN.

