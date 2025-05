Ricardo La Volpe es actualmente uno de los principales analistas de Televisa. El Bigotón se ha sabido acoplar al grupo que se conformó en TUDN con Andrés vaca y David Faitelson.

El exentrenador suele estar en los partidos más importantes que transmite la televisora, lo que le da un plus, ya que tienen a un experto de la táctica comentando las acciones que se viven en el campo.

¿Qué le dijo La Volpe a Jorge Pietrasanta?

El jueves por la noche se disputó la Semifinal de Ida entre Cruz Azul y América en el Estadio Olímpico Universitario, siendo Televisa la cadena encargada de transmitir el partido.

Andrés Vaca, David Faitelson, Ricardo La Volpe y Shaggy Martínez, como invitado especial, fueron los responsables de llevar las acciones del partido que quedó a favor de La Máquina por la mínima diferencia.

Cabe destacar que el equipo de TUDN cada vez tiene más adeptos, a quienes les gusta la manera de narrar de Vaca, los comentarios polémicos y ácidos de Faitelson y el análisis del Bigotón.

Sin embargo, a un colega no le agradaron mucho las participaciones de La Volpe durante el choque entre celestes y azulcremas, asegurando que todo el partido se la pasó repitiendo la misma palabra.

Esta fue la pelea que tuvieron Ricardo La Volpe y Jorge Pietrasanta en redes sociales. Foto: Especial

Jorge Pietrasanta se fue en contra del exentrenador argentino, señalando lo pobre de su manera de analizar el encuentro en CU y resaltando que no se comprendía nada de lo que decía.

“Ahora entiendo La Volpe analiza el fulbo, no futbol, por eso no le entiendo casi nada cuando habla, solo cuando dice FULBO”, fue la publicación del comentarista de ESPN.

No pasó mucho tiempo para que Ricardo La Volpe reaccionara, por lo que de inmediato le lanzó una respuesta que fue aplaudida por los internautas, señalando que le dio periodicazo en la boca a Pietrasanta.

“Dejando de lado el ataque personal que hacés sobre mi acento, te contesto solo en materia deportiva. No me entiendes, ni me entenderás porque de ‘Fulbo’, no sabes nada”, publicó La Volpe contra Pietrasanta.