Este fin de semana, la Jornada 15 del torneo Clausura 2025 tuvo como ingrediente especial el partido América vs Cruz Azul. De nueva cuenta, azulcremas y celestes se vieron las caras en el estadio Ciudad de los Deportes; sin embargo, más allá de las acciones dentro del terreno de juego llamó la atención la innovación que presentó TUDN en su transmisión del partido.

Previo al cotejo en el inmueble de la Colonia Nochebuena, en la Ciudad de México, a través de la cuenta de X de TUDN, anunciaron que la narración del partido por Andrés Vaca, David Faitelson y Ricardo La Vople no se realizaría como tradicionalmente se hace desde uno de los palcos ubicados en el estadio.

Por el contrario, el comentarista y los analistas estarían tomando los micrófonos desde un punto en la tribuna, en medio de los aficionados; empero, al parecer esta nueva ocurrencia de Televisa no cayó muy bien entre una de las personalidades del equipo de transmisión.

Y es que cuando se estaban alistando para iniciar con la narración del partido, Andrés Vaca charló un momento con el exfutbolista argentino, quien no se veía muy convencido con esta idea de trabajar entre los aficionados.

¿Qué fue lo que dijeron Vaca y La Volpe?

"¿Está molesto con esta dinámica?", preguntó Vaca al ex entrenador de la Selección Mexicana.

De inmediato, Ricardo La Volpe dijo que le gustaba estar entre la gente, peeero... comenzó a destacar situaciones con los monitores que, de acuerdo a su punto de vista, no les permitiría realizar bien su función durante el choque entre los americanistas y cementeros.

"Por ejemplo, aquello (monitor) te ayuda mucho algunas veces a ver la jugada de cerca y ahora no la tenés (...) ¡Está la gente!", dijo La Volpe un tanto confundido.

Pero la plática no quedó ahií, para ponerle 'sal en la herida', Andrés Vaca siguió con el tema preguntándole al ex director técnico que qué se sentia darse un 'baño de pueblo'.

A lo que el sudamericano respondió que eso no le molestaba. "Yo me crié así, yo salí de Banfield, no como vos que llegó del América, que son de los equipos grandes", dijo en medio de las risas.