Hace una semana el periodismo deportivo mexicano vivió uno de sus momentos más convulsivos tras la explosiva disputa entre David Faitelson y José Ramón Fernández, misma que sacó a luz algunos secretos bien escondidos en relación al ex jefe de Azteca Deportes, entre ellos, un supuesto problema de adicciones.

El conflicto, que se desencadenó a partir de un comentario vertido por Joserra en un programa de ESPN y que después se convirtió en un pleito viral en las redes sociales, fue suficiente para sacudir el 'avispero' y causar revuelo entre usuarios y otros periodistas que han tenido contacto directo con Faitelson y Fernández, generando opiniones encontradas.

Además de los señalamientos que expresaron ambos periodistas, donde Joserra llamó 'sicario' a su ex alumno y éste desveló el problema de su mentor en torno a la cocaína, uno de los temas que también salió a relucir fue la forma en que José Ramón se dirigía a sus pupilos, situación que en algún momento del pasado el propio Faitelson y Enrique Garay ya habían expresado durante una entrevista compartida en la plataforma de YouTube.

Y es que durante esos 'dimes y diretes' de la semana anterior, David decidió poner un alto a los años de maltrato en los que fue sometido por su maestro. Acusó a Fernández de humillarlo, atacarlo por su físico y su fe, aplastando su autoestima bajo el pretexto de ser un líder.

Aunque estas acusaciones de parte de Faitelson causaron bastante revuelo en los últimos días, hace un par de años el ahora comentarista de TUDN y Quique Garay ya habían expuesto el martirio que vivieron bajo las órdenes de José Ramón.

Durante una charla que tuvieron en el canal de YouTube de Garay, ambos personajes coincidieron en el temor que infundía Fernández sobre sus discípulos y que, aunque les ayudó a forjarse como periodistas con carácter, también fue un aprendizaje "a la mala".

¿Qué fue los que dijeron David Faitelson y Enrique Garay sobre Joserra?

"Nosotros aprendimos por la mala, por que José Ramón era un tipo duro, difícil, nunca fue mala gente, pero era muy estricto", comenzó diciendo el ahora colaborador de Televisa.

"Tú no lo sabes y nunca lo he dicho al aire, pero yo tuve arritmia del estrés de trabajar con él, yo no podía, era temor, era mucho estrés, cuando te llamaba, te acorralaba (...) Te daba miedo estar frente al jefe y verlo patear botes", agregó Garay.

"Al final eso forjó en nosotros un carácter. Yo no tuve la oportunidad de ir a una escuela a aprender comunicación o periodismo, pero tuve al mejor de todos (José Ramón) apréndele y me agarré de él", reconoció David.