Juan Escobar, desde que llegó a Cruz Azul, sorprendió a toda la afición y se ganó el cariño de la fanaticada celeste demostrando calidad futbolística y una enorme pasión por los colores de La Máquina.

Sin embargo, los cambios realizados en la estructura deportiva en La Noria y su malestar por ser mandado a la banca han provocado un clima de tensión con el capitán, a tal punto en que se da por hecha la salida del paraguayo del club celeste.

¿Qué dijo Juan Escobar sobre su salida?

Tras reportar este lunes en las instalaciones de Cruz Azul, Escobar rompió el silencio en torno a la situación, dando a entender que la situación no está cerca de resolverse.

"El cariño de la gente, desde el día uno, siempre me recibieron bien. Pase lo que pase si me voy, no estoy asegurando nada, si es que me voy, no me voy con los campeonatos que gané, me voy con el cariño que me gané de la gente. Me va a doler bastante, todavía no sé lo que va a pasar", expresó Escobar.

Pese al desalentador mensaje, Escobar no se atrevió a afirmar si la situación está resuelta o no.