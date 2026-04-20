Luego de ser señalada públicamente por Antonio Mohamed, quien en conferencia de prensa aseguró que la árbitra Karen Díaz actuó de manera incorrecta durante el encuentro entre América y Toluca en el Estadio Banorte, la silbante parece haber resentido las consecuencias.

El reclamo del entrenador se dio tras la intervención de Díaz para evitar una confrontación directa entre Alejandro Zendejas y Helinho.

La árbitra abanderada, quien durante la bronca entre ambos planteles siguió a Zendejas e incluso lo sujetó para evitar que el conflicto escalara, no fue designada para participar en la fecha 16 del Clausura 2026, situación que ha generado especulación sobre un posible castigo por parte del cuerpo arbitral.

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"Lo que nos hace enojar es que la jueza no puede abrazar a Zendejas, ¿por qué no abrazó a Helinho?. Pasaba toda la cancha y lo abrazaba. Ni yo abrazaba tanto a mi hija. Tú no puedes abrazar así a Zendejas. Si quiere meter una trompada, que la meta", mencionó el entrenador bicampeón del futbol mexicano.

A la ausencia de Karen Díaz, considerada una de las árbitras más destacadas de la Concacaf y con experiencia en torneos avalados por la FIFA, se sumó también la deIsmael López Peñuelas, quien fungió como árbitro central en ese encuentro y que, al igual que ella, no fue programado y tendrá días de descanso.

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