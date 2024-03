Este sábado, el Estadio Olímpico Universitario, las Pumas de la UNAM enfrentaron a Xolos Femenil en un encuentro movido, que finalizó con marcador de 3-3; sin embargo, la noticia se traslado hasta este domingo, luego de que una jugadora de Tijuana saliera a arremeter en redes sociales contra la Liga MX Femenil y el arbitraje por un codazo que le dejó el ojo morado e hinchado.

Mónica Alvarado, defensora de Xolos Femenil, recibió un codazo de una jugadora de Pumas en una disputa de un balón aéreo; sin embargo, el árbitro no señaló ninguna infracción, e incluso decidió amonestar a la jugadora de Tijuana.

"Después del codazo le mostré al árbitro mi cara y en vez de protegerme me sacó una tarjeta amarilla. Algo tiene que cambiar. Los árbitros están ahí para protegernos y no me sentí protegida ayer. Liga MX Femenil", expresó Alvarado en Twitter.

Además, prosiguió recriminando a la Liga MX Femenil con otro duro mensaje, asegurando que ha llegado a un punto límite, ya que siente que el árbitro del encuentro faltó al respeto deportivo y humano.

"Como jugadora y persona, estoy frustrada en cómo nos tratan los árbitros en esta liga. Me siento completamente invisible, no escuchada y estoy cansada. Estoy cansada de que tengamos que quedarnos calladas siempre. Una vez más me siento irrespetado como persona. Ya es suficiente", puntualizó.

Como jugadora y persona, estoy frustrada en cómo nos tratan los árbitros en esta liga. Me siento completamente invisible, no escuchada y estoy cansada. Estoy cansada de que tengamos que quedarnos calladas siempre. Una vez más me siento irrespetado como persona. Ya es suficiente. https://t.co/Z0CJJ1Kr5Q — Monica Alvarado (@moni_alvarado8) March 3, 2024

La jugadora, que marcó uno de los goles del encuentro (anotó el primer gol de Xolos para acercarse 2-1 momentáneamente), exhibió su herida esta mañana con una foto y un mensaje indicando que "es una bola", en respuesta a un usuario de Twitter que expresaba que habían golpeado de fea manera a la defensora.

Restará esperar la respuesta de la Liga MX Femenil y, si en un caso extremo, decide sancionar a la jugadora de Pumas por la agresión o, en otro escenario, a la propia Mónica por exhibir los mensajes en redes sociales.