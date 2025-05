Cruz Azul apunta al doblete este semestre. El jueves por la noche de metieron a la Final de la Concacaf Champions Cup luego de eliminar a Tigres. Su rival en el duelo por el título será Vancouver Whitecaps.

Y en el torneo local se medirán a León en Cuartos de Final. Los celestes llegarán con mayor ritmo de juego, tomando en cuenta que La Fiera sumará casi 15 días de inactividad.

Lee también Álvaro Morales cumplió su apuesta y lo raparon en pleno programa de ESPN

¿Por qué Kevin Mier no festejó con sus compañeros?

La Máquina supo imponer su autoridad en el duelo de Vuelta de Semifinales ante Tigres. Con el gol de Ángel Sepúlveda le ganaron a Tigres con un global a 2-1 y regresaron a una Final de Concacaf luego de más de diez años.

Uno de los factores importantes del lado celeste es sin duda Kevin Mier, quien estuvo seguro bajo los tres palos y cada que se le necesitó fue eficaz, no permitiendo que los de la UANL hicieran gol en el Estadio Olímpico.

Kevin Mier vio de lejos cómo festejaban sus compañeros el triunfo ante Tigres y el pase a la Final de Concacaf. Foto: Imago7

Sin embargo, llamó mucho la atención que el portero colombiano fue bastante mesurado en el festejo del pase a la Gran Final. En todo momento se le vio alejado de sus compañeros.

Incluso el club subió una fotografía a sus redes sociales en donde se ve a la plantilla cementera feliz y celebrando al triunfo. Mier brilló por su ausencia despertando una incógnita entre los aficionados.

No obstante, no tardó mucho tiempo en conocerse el verdadero motivo por el que el arquero cafetero optó por no ser parte de la fiesta cruzazulina. Todo se debió a un tema de cábala.

Es sabido que Kevin es muy creyente y cada que empieza partido deja cerca de su portería imágenes religiosas. Al mismo tiempo, cree en cuestiones de la superstición, y ese es el motivo por el que no festejó. Así lo reveló el reportero de TUDN, Adrián Esparza Oteo.

“Kevin no aparece en las fotos de los festejos post partido por un tema de cábala. Una de las varias cábalas de Mier”, informó el periodista de Televisa.