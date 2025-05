Como dicta la costumbre y el amor incondicional, la barra La Sangre Azul volvió a hacerse presente en La Noria para arropar al equipo previo a la gran final de la Liga de Campeones de Concacaf contra Vancouver. Entre cánticos y banderas, Cruz Azul sintió el respaldo de su gente antes de viajar a su última batalla internacional del semestre.

“Queremos la copa”, “Una reja me separa” y “Cómo me voy a olvidar” fueron los temas que marcaron el ritmo del entrenamiento. El aliento no cesó ni un segundo, y en cada estrofa se percibía la esperanza de volver a levantar un título internacional, como en aquel lejano 2014.

En lo deportivo, el entrenamiento estuvo comandado por figuras clave como: Rodolfo Rotondi, Charly Rodríguez, Lolo Faravelli y el capitán Nacho Rivero. Ellos marcaron la intensidad y el tono del trabajo táctico, mientras Vicente Sánchez observaba con atención y lanzaba indicaciones puntuales.

Para Vicente Sánchez fue una práctica especial. No sólo porque es la antesala de su partido más importante con Cruz Azul, sino porque fue la última vez que pisó La Noria como entrenador del club. Mañana será el Día de Medios en CU, y el domingo, su despedida oficial, después de que finalice el partido.

Las buenas noticias no faltaron: Rodolfo Rotondi entrenó al parejo del grupo. El argentino se mostró sonriente, confiado y listo para estar disponible en la final. Las dudas alrededor de su estado físico parecen disiparse. La otra interrogante, el ‘Toro’ Fernández, se mantiene en observación y no estuvo en la práctica.

A pesar de los rumores de un vestidor fracturado, lo que se vivió en la práctica fue todo lo contrario. Hubo abrazos, complicidad y agradecimientos sinceros hacia la afición. Incluso integrantes de la Cooperativa Cruz Azul acudieron a mostrar su apoyo, ondeando banderas y coreando los cánticos.

En un gesto simbólico, La Sangre Azul mostró una pancarta con el mensaje: “El más grande de México”, acompañada de las fechas en que Cruz Azul conquistó títulos de Concacaf. Las banderas del torneo continental ondeaban mientras los jugadores se acercaban a la grada para agradecer.

El entrenamiento terminó con una foto grupal que resume el momento: Víctor Velázquez, Iván Alonso, Vicente Sánchez, el cuerpo técnico y todo el plantel posaron juntos. Una postal de unidad antes de un duelo que podría marcar historia para La Máquina.

