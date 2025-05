Javier Hernández no podrá tener un inicio de pretemporada al parejo de sus compañeros, luego de la incorporación de Gabriel Milito como director técnico del equipo, quien no contará con uno de sus lideres en sus primeros días al frente del equipo.

Chicharito no ha tenido su mejor versión desde que llegó a la Liga MX, eso está claro, debido a las lesiones, a la edad, o a la falta de gol que vive con el Rebaño. Y en esta ocasión, se sometió a una cirugía que lo tendrá lejos del equipo por unos días.

¿Por que Chicharito no podrá entrenar con Chivas?

De acuerdo con información de TUDN, al máximo goleador de la Selección Mexicana le realizaron una vasectomía. Por tanto, el jugador tendrá que perderse los entrenamientos del equipo Rojiblanco, debido a que no puede hacer ejercicios de alto impacto, o cargar peso en el gimnasio.

El '14' de Chivas no ha podido realizar una pretemporada completa desde que volvió al club. Pese a que ni el propio Javier, y ni el Guadalajara han indicado que esto pueda ser de gravedad, todo luce favorable para que su capitán pueda jugar en el Apertura 2025.

Chicharito podría vivir sus últimos días en Chivas Foto: Imago7

¿Chicharito va a ir al Mundial de 2026?

“Sí, claro que es un sueño jugar el Mundial en México, como quedar campeón en cada torneo que juegue, siempre le voy a tirar a lo más alto, a mi no me da miedo", dijo en entrevista para Récord.

"Por eso pude jugar en los clubes que he jugado y lograr lo que he logrado, porque nunca he tenido miedo a aspirar a lo más alto y a ponerme a trabajar para lograrlo", añadió el atacante.

Se debe recordar que Chicharito es el máximo goleador en la historia de la selección, tiene 52 goles con el combinado mexicano. Ya se verá si Hernández puede vivir un último Mundial en el ocaso de su carrera.

