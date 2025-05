El 25 de mayo del 2017 tras años de rivalidad y competencia, Televisa y TV Azteca marcaron un acontecimiento digno de recordarse por los aficionados al futbol mexicano. La final del torneo Clausura 2017 entre Tigres y Guadalajara marcó un antes y un después en cuanto a transmisiones de futbol en México refiere.

El conjunto regio compartió los derechos de transmisión de la final de ida ante Chivas en un hecho insólito. Aquel partido que quedó marcado como el primero — en la historia de los torneos cortos — que se transmitió de manera simultánea por las dos grandes cadenas de televisión en México.

La televisora del Ajusco no dudo en restregar su incorporación a la gran final del futbol mexicano. Muy al estilo de su equipo de narradores y comentaristas, TV Azteca lanzó un spot publicitario en el que anunciaban, con bombo y platillo, la transmisión simultánea de la final.

“¿Qué aquellos güeyes no pueden?”, preguntaba Christian Martinoli, quien supuestamente descansaba a la orilla de su alberca, luego de que los equipos que eran transmitidos por Azteca fueron eliminados. “¿Tenemos que entrar al quite? Bueno, pues ni modo. Me estás echando a perder mis vacaciones, pero ahí estaremos”, continuó en el comercial.

La respuesta de Televisa fue llevarse la final de vuelta a su, entonces, canal de señal privada: TDN. Aquella serie quedó marcada como la primera que su desenlace no fue transmitido por señal abierta desde que el futbol mexicano comenzó a transmitirse por televisión en México el 4 de marzo de 1956.

¿Televisa compartió antes sus derechos de transmisión con TV Azteca?

La final de la temporada 1984-85 entre América y Universidad Nacional está marcada como la primera y la última desde la profesionalización del futbol mexicano en requerir de tres partidos para su definición.

Tras el 1-1 entre Águilas y Pumas en el Estadio Azteca, un empate sin goles en Ciudad Universitaria obligó al tercer y decisivo encuentro en el estadio Corregidora de Querétaro. Al no tener regulado aún estas circunstancias, se permitió que la final fuera transmitida — a la par de Televisa — por Imevisión, que en 1993 paso a ser TV Azteca.

Las dos señales abiertas en México transmitieron para todo el país los tantos de Daniel Brailovsky y Carlos Hermosillo que le dieron su quinto campeonato al América.