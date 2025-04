La temporada regular del Clausura 2025 de la Liga MX culmina con la Jornada 17, un fin de semana decisivo donde se definirán los clasificados directos a la Liguilla y los contendientes al Play-in.

Desde el viernes 18 hasta el domingo 20 de abril, los aficionados disfrutarán de nueve partidos, seis de ellos transmitidos por televisión abierta, garantizando accesibilidad para todos.

Lee también Excomentarista de Televisa revela una 'falsedad' en la lucha libre mexicana

El telón se abre el viernes con Puebla enfrentando a Necaxa en el Estadio Cuauhtémoc. Los Rayos buscan un triunfo que, combinado con otros resultados, les asegure un lugar directo en la Liguilla.

Puebla, sin opciones de clasificar, intentará despedirse de su afición con un resultado positivo.

El sábado, la jornada continúa con cinco duelos destacados: Toluca vs. Cruz Azul, un choque que determinará al mejor equipo del año calendario, y los enfrentamientos entre Tigres vs. Pumas y Atlas vs. Chivas, donde universitarios y rojiblancos pelearán por el último boleto al Play-In.

América vs. Mazatlán y Juárez vs. Querétaro completan la cartelera sabatina.

El domingo cierra con tres partidos, siendo León vs. Monterrey el más atractivo, un duelo que promete emociones por la calidad de ambos planteles.

¡Lo que se nos viene! 😱 ¡El cierre por ser el #EquipoDeLaTemporada @Nissan_mx 2024-2025 será de alarido! 💥@cruzazul sigue en la cima de la tabla, justamente a tres puntos de su próximo rival: @TolucaFC. 🚂👿 pic.twitter.com/cy8xYS58Mj — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 18, 2025

Santos Laguna vs. Tijuana, en un partido en el que despedirán del torneo, mientras que en el Atlético de San Luis vs. Pachuca también definirán posiciones clave en la situación de los Tuzos.

Esta jornada 17 no solo marca el fin de la fase regular, sino que también establece el camino hacia la Liguilla, donde los mejores equipos buscarán el título del Clausura 2025. La intensidad está garantizada en cada encuentro.

Los jóvenes suman... ¡Y suman! 👶



Tras 16 jornadas disputadas en la Fase Regular del #Clausura2025, así va la tabla de minutos de menores. 📊#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/1PQAqjhP6v — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) April 18, 2025

¿Cuáles son los partidos de la Jornada 17 del Clausura 2025?

Viernes 18 de abril

Puebla vs. Necaxa / 19:00 horas / Azteca 7 y Fox Sports

Sábado 19 de abril

América vs. Mazatlán / 17:00 horas / Canal 5, TUDN, ViX

Juárez vs. Querétaro / 19:00 horas / Tubi

Toluca vs. Cruz Azul / 19:05 horas / Canal 5, TUDN, ViX

Tigres vs. Pumas / 21:00 horas / Azteca 7

Atlas vs. Chivas / 21:15 horas / Canal 5, TUDN, ViX

Domingo 20 de abril