El Club Santos Laguna se prepara para una edición más de su iniciativa de responsabilidad social, el ‘Guerretón’, que este año llega a su décima segunda edición. En el marco del partido contra Querétaro, programado para el domingo 13 de abril en el Estadio TSM Corona, la afición lagunera está convocada a participar en la tradicional lluvia de peluches y juguetes blandos.

Lee también Tanya Burak, ella es hija del famoso comentarista deportivo de Televisa ¿Quién es y dónde trabaja?

Laura Kalb de Irarragorri, presidenta honoraria de Ganar Sirviendo, programa de responsabilidad social de Grupo Orlegi, compartió con EL UNIVERSAL DEPORTES los detalles de esta iniciativa que ha evolucionado desde sus inicios.

“Es un evento increíble, la afición puede participar donando y haciendo algo que en el futbol está prohibido, que es 'lanzar objetos a la cancha'. Entonces creo que con esto pues hacemos que tanto niños como adultos saquen pues ese niño que tenemos dentro y que puedan divertirse a la hora de lanzar los peluches y los balones”, explicó.

Aficionados lazan peluches durante el 'Guerretón 2023'. FOTO: Imago7

A lo largo de 11 ediciones, el 'Guerretón' ha beneficiado a miles de niños en situación vulnerable de la Comarca Lagunera, inicialmente con la entrega de juguetes y peluches. Sin embargo, desde 2024, el club dio un paso adelante al incorporar la creación de ludotecas para fomentar el desarrollo educativo de los menores a través del juego.

"Con la edición del año pasado también que cambiamos un poco la logística, donde no solo estamos pidiendo donativo de peluches y de juguetes, sino también económica para hacer unas ludotecas", mencionó Kalb.

El año pasado, gracias a la generosidad de aficionados y patrocinadores, se instalaron dos de estos espacios: una en la Escuela Francisco I. Madero, en el Ejido Paso del Águila, y otra en la Clínica 16 del IMSS en Torreón.

El niño o la niña recibe un peluche o un balón que le da alegría, pero al mismo tiempo lo puede recibir de un jugador o de una jugadora, entonces pues es doble emoción"

Laura Kalb de Irarragorri

¿Cuál es el objetivo que persigue la institución santista con la edición del 'Guerretón 2025'?

Para 2025, el objetivo es construir una tercera ludoteca en colaboración con Fundación Soriana, esta vez en EDUSER, una asociación civil que ofrece educación de calidad a niños de escasos recursos.

“Un peluche le puede dar a los niños una seguridad impresionante y el balón hace que socialicen, pero pues es algo que se queda por muy poco tiempo. Entonces, como nosotros estamos comprometidos con la primera infancia, tuvimos esta idea de pedir esta recaudación económica para hacer las ludotecas”, destacó Kalb.

La dinámica del 'Guerretón 2025' incluye varias formas de participación

Durante el medio tiempo del encuentro contra Querétaro, los aficionados podrán lanzar peluches y juguetes blandos a la cancha, los cuales serán recolectados por jugadores de las categorías inferiores y del equipo femenil, además de estudiantes de escuelas locales que se han sumado a la causa.

"Es increíble porque la cantera y las femeniles son las que nos ayudan a recolectar todo lo que se lance al campo. Y también hacemos varias dinámicas con escuelas de la Comarca Lagunera, donde la escuela o el grado que más done, también nos acompañan en el mediotiempo, y son también quienes nos ayudan a hacer esta recolección y ponerla en los contenedores", detalló.

También se habilitaron opciones de donativos económicos a través de Fondo Unido-United Way México, cuyos detalles están disponibles en las redes sociales y el sitio web del club.

Otra novedad es la colaboración con FANKI, la boletera oficial de Santos, que ofrece boletos de 50 pesos para una rifa de artículos oficiales del equipo, con lo recaudado destinado al Guerretón. Además, se han establecido descuentos del 30 por ciento para familias que adquieran cinco o más boletos, incentivando la asistencia al estadio.

Viene la doceava edición del 'Guerretón', estamos muy contentos; invitamos a todos los aficionados a que se unan, para que participen en la donación más divertida del fútbol mexicano"

Laura Kalb de Irarragorri

No hay impedimentos para ayudar a la comunidad lagunera

A pesar de que el equipo atraviesa un momento complicado en el Clausura 2025, ocupando el último lugar de la tabla con siete puntos tras 14 jornadas, Kalb subrayó que la respuesta de la afición sigue siendo excepcional.

"Hay altas y bajas en los equipos, y el tema de que el equipo vaya bien o vaya mal, no va a hacer que dejemos de ayudar y de inspirar a la comunidad, porque los resultados se van a dar, estamos trabajando para eso, y sufrimos igual que sufre el aficionado. (...) El hecho de que nuestro equipo no esté pasando por el mejor momento, no va a hacer que sea un impedimento para que sigamos ayudando a la comunidad”, afirmó.

Seguidores del equipo lagunero presumen sus juguetes antes de lanzarlos hacia el terreno de juego, en 2022. FOTO: Imago7

Así pues, el próximos domingo 13 de abril, el Estadio TSM Corona será el escenario de la lluvia de peluches. Una oportunidad para que la afición, los jugadores y la comunidad lagunera demuestren que, en el corazón de Santos, ganar también significa servir.