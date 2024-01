Uno de los grandes artífices del título de América el 17 de diciembre pasado ante Tigres, fue el arquero Luis Ángel Malagón, que actualmente vive un nivel extraordinario con el cuadro azulcrema, y que ya se vio reflejado con la 14.

Con la atajada más importante del torneo, en un cabezazo de André-Pierre Gignac en el primer tiempo, Malagón fue fundamental para la obtención del campeonato, y ahora relató cómo vivió esa Final.

¿Qué dijo Malagón sobre la Final donde América ganó la 14?

El guardameta michoacano de 26 años de edad cuenta que desde el calentamiento predecía el título de América, y que sentía algo sin igual al ver el Estadio Azteca en uno de los mejores días de su vida, según él.

"Cuando salí a calentar, te lo juro, a mí se me erizaba la piel, sobre todo ver a mis papás y a mis hermanos ahí. Yo les decía a mis profes de porteros 'ya toca'. Yo creo que el equipo compaginó muy bien, se hizo una unión muy bonita. Uno de los mejores días de mi vida fue el 17 de diciembre. Ver el estadio lleno, todo era de América, se sentía la sinergia positiva, fue algo muy bonito", expresó Malagón.

Habló de su pasado, llenando de nostalgia la conversación recordando a su papá. "Mi papá fue barrendero muchos años. Gracias a Dios no sacó adelante junto a mi madre a su modo y a su manera. Pasamos muchas cosas muy difíciles. Mi papá nunca me pudo llevar a un estadio porque no había el modo. Por eso me daba mucha felicidad por ustedes. El americanismo se merecía el título más que nadie".