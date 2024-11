Cruz Azul ha arrollado a casi todos los equipos que se han cruzado en el camino, motivo por el que la afición celeste está más que ilusionada con la posibilidad de que llegue la décima estrella para la institución.

Y no es para menos, el equipo tiene a la mejor ofensiva, defensiva, es líder de la tabla general y apunta al récord de puntos en torneos cortos, por lo que algunos se atreven a decir que es un equipo de época.

¿Qué dijo Luis García del Cruz Azul?

Pese a toda la euforia que se vive por el magistral paso de La Máquina, la realidad es que lo único que le valdrá este torneo a Martín Anselmi será el campeonato, de lo contrario será un rotundo fracaso.

Eso lo sabe Luis García, quien frenó en seco a todos los aficionados cementeros, señalándoles que este equipo, pese a que juega muy bien, está lejos de marcar una época, debido a que no ha levantado ningún título.

“Este equipo no es de época, todavía no ha ganado nada, pero es un proyecto fantástico, el error de Anselmi el torneo pasado fue que dejó su estilo y no quiso quemar sus naves en la Final, ojalá este torneo no lo haga, debemos de tener presente que antes de la Liguilla Cruz Azul tendrá un parón de 20 días que no es un tema menor y ahí es donde podría sufrir”, comentó el Doctor García en La Mesa Protagonistas.

¿Cuáles son los puntos fuertes de La Máquina?

Por otra parte, Luis García no dudó en señalar que en este momento no se ve ningún equipo que pueda frenar a Cruz Azul y todo se debe a su estilo de juego, siempre vertical y al nivel mostrado por sus jugadores en los 90 minutos.

“Los partidos parecen europeos, los hacen norte y sur todo el tiempo, no hay un maldito segundo de respiro, ningún equipo mexicano tiene esta costumbre, Cruz Azul lleva un año jugando así, Lira parece Baresi y Kevin Mier no juega de centro delantero de milagro, lo que juega el equipo se parece en la naranja mecánica, esta forma de jugar la entrenan ocho horas diarias”, agregó Luis García.