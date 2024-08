Han pasado ya casi dos años de una de las derrotas más dolorosas de la Selección Mexicana en los Mundiales. En su segundo partido de Fase de Grupos de Qatar 2022, el Tri se enfrentó a Argentina, duelo que perdieron 2-0 y que hasta ahora, los aficionados nacionales siguen culpando al Tata Martino de entregar el juego a sus compatriotas.

Y cuando parecía que la polémica se iba apagando, Miguel Herrera revivió el coraje nacional, ya que señaló que el entrenador argentino está resentido con los mexicanos, porque lo culpan de haber entregado el resultado a sus paisanos, que de perder o empatar, se complicaban su clasificación a la siguiente ronda.

¿Qué dijo Miguel Herrera del Tata Martino?

El Piojo Herrera sigue dando de qué hablar en su nueva faceta como analista de Fox Sports. En esta ocasión, el entrenador señaló que el Tata Martino planteó de mala forma el partido ante Argentina en Qatar 2022, dejando claro que desde su perspectiva entregó el partido.

“Obviamente (Gerardo Martino) salió dolido del futbol mexicano, porque todos estamos muy molestos por cómo entregó el partido contra Argentina”, señaló el Piojo en La Última Palabra.

"PARA MÍ, NO JUGÓ CON LA IDEA DE ELIMINAR A ARGENTINA" 😱@MiguelHerreraDT habla desde su experiencia como DT sobre el partido entre México y Argentina en el Mundial. No le gustó el esquema del Tata.@guzmanjuegue@YayoDelaTorreM@FABIANESTAY10@GusMenFox#LUP pic.twitter.com/y6tMQhivmf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 3, 2024

¿Edson Álvarez debió jugar ante Argentina?

Por otra parte, el Piojo Herrera, quien dirigió a la Selección Mexicana en el Mundial de Brasil 2024, señaló que otro de los grandes errores del Tata Martino fue no poner a Edson Álvarez ante Argentina, quien desde es ya era uno de los mejores elementos del Tricolor.

“Un partido contra Argentina, que venía golpeado de haber perdido 1-0 con Arabia Saudita, le empatas el partido y queda eliminado. Me parece que salió con un esquema y jugadores que ese partido no lo tenían que jugar. Sacas al mejor contención que tienes como para pensar y decirle ‘a ver, enfrente tenemos al mejor jugador del mundo, me tocó dirigirlo, lo conozco. Hay que pegársele, que no juegue, porque si juega él nos van a ganar’, finalizó.