Los Xolos de Tijuana se fueron goleados del Estadio Azteca el sábado por la noche, luego de perder por 3-0 ante el América de André Jardine, en un encuentro disputado hasta la expulsión de Kevin Balanta, que abrió la puerta para la goleada americanista.

Después del encuentro, Miguel Herrera, técnico de Xolos, explotó fuertemente contra el arbitraje de Óscar Mejía, asegurando que el 11vs11 América no fue superior al conjunto fronterizo, por lo que habría que hacer un análisis de las tarjetas mostradas por el silbante.

¿Qué sanción recibe Miguel Herrera por quejarse del arbitraje?

Luego de declarar que "hasta que vino la expulsión se inclinó la balanza. No es justo para uno y otro. Para acá estaban claras las tarjetas (Xolos), para allá no (América). Había jugadas similares. Si vas a sacar, que sean de los dos lados. No es congruente con lo que pita y no es congruente con las tarjetas".

La Comisión Disciplinaria determinó imponer una sanción económica a Herrera, justificándose en el artículo 71, inciso c, del Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Futbol.

"Aquel que no se dirija con respeto, prudencia, honestidad o aquel que no proporcione clara y veraz a los medios de comunicación y/o redes sociales. Finalmente, se advierte al Sr Miguel Ernesto Herrera Aguirre sobre su conducta futura", dicta parte del comunicado sobre la sanción.