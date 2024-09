Nahuel Guzmán volverá a jugar un partido oficial con los Tigres, después de que fuera suspendido por 12 partidos por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol.

El “Patón”, portero histórico del club felino fue sorprendido dirigiendo una luz láser hacia jugadores de los Rayados de Monterrey durante el juego disputado en la Jornada 12 del torneo de Clausura 2024.

El portero se encontraba en un palco en el estadio BBVA, casa de Rayados, cuando cometió su “travesura”.

Nahuel Guzmán usó un rayó láser en un duelo ante Rayados. FOTO: Captura

¿Qué fue lo que dijo Nahuel Guzmán?

En una entrevista realizada para TV Azteca, el “Patón”, quien tiene un largo historial con este tipo de indisciplinas en el futbol mexicano, se justificó, aunque aceptó el error que cometió… “Fue una actitud infantil. No es la manera de justificarlo, ya recibí mi sanción, pagada está”, dijo.

Le es difícil explicar lo que sucedió… “Sinceramente, lo que pasa es que lo que diga puede malinterpretarse. Lo pensaba como un acto lúdico, fue un juego. No se me ocurrió medir las consecuencias, no sólo personales sino institucionales, no solo fueron deportivas, fueron emocionales, económicas, multas internas…Me arrepiento de no haber medido con claridad las consecuencia…”.

¿Qué castigo recibió el equipo universitario?

Además de la sanción también el equipo fue multado por un millón de dólares, y el “Patón” recibió un castigo interno.

“Fue algo -continuó-, un tema espontáneo, se me hizo fácil, lo pensé como una maldad…”.

Las críticas las acepta, aunque no las comparte: “ Se llegó a decir que quise lastimar a un colega. Que quise dejar ciego a alguien”, en referencia al portero rayado, Esteban Andrade. “Sé que era el momento del castigo, pero no fue por ahí. A la gente que le tuve que ofrecer disculpas, lo hice. En lo interno me disculpé… Y ya. Creo que no lo volvería a hacer”.

"Me dolió haber transgredido el código de arquero"



Nahuel Guzmán confiesa como se sintió con Estaban Andrada, tras el incidente con el laser



📅 hoy

⏰ 8:00 P.M.

📺 @aztecasiete

📲 Sitio y App de Azteca Deportes. pic.twitter.com/K0z9woriuf — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) September 13, 2024

¿Nahuel lanzó una nueva 'amenaza' a la Liga?

Nahuel Guzmán está listo para hacer su gran regreso a la Liga MX tras cumplir su sanción. Veljko Paunovic confirmó que el 'Patón' volverá a la portería contra el Atlético de San Luis. Este regreso del arquero argentino promete ser todo menos tranquilo,

El guardameta ha utilizado su presencia en redes sociales para enviar un mensaje 'inquietante a la Liga y sus seguidores'.

Y es que el retorno de Guzmán al campo coincide con la fecha emblemática del viernes 13. A través de una publicación en sus redes, Guzmán ha dejado claro que su retorno no será apacible.

El meta hizo una referencia directa al personaje 'Michael Myers', el icónico antagonista de la saga "Viernes 13", sugiriendo que su vuelta al fútbol mexicano será tan impactante como la presencia del temido personaje en el cine.