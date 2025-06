Nene Beltrán lanzó emotivo mensaje a la afición de Chivas tras ser anunciado como fichaje del León

En el Apertura 2017 Matías Almeyda le dio la oportunidad a un joven con mucho potencial: Fernando Beltrán. De inmediato el mediocampista se hizo un lugar en el primer equipo y las oportunidades fueron incrementando.

El Nene logró ser pilar y capitán del Guadalajara, pero nunca pudo explotar todo su potencial. Lamentablemente para él, su etapa en el club llegó a su fin y tendrá que irse a León para buscar un repunte en su carrera.

¿Qué dijo Nene Beltrán de su salida de Chivas?

La salida de Fernando Beltrán de Chivas ha dividido opiniones. Por un lado, un sector aplaude la decisión, ya que consideran que su estancia no daba para más, por lo que era momento de buscar nuevos horizontes.

Otra parte de la afición rojiblanca está molesta con la directiva, porque creen que era de los pocos que dejaba el alma por el equipo. Lo que es un hecho es que en los últimos dos torneos dejó de ser titular y perdió mucho protagonismo.

Ahora que ya fue anunciado como jugado del León, el Nene Beltrán lanzó un mensaje dedicado a la afición del Rebaño Sagrado, donde agradece todo lo que le dieron en su corta carrera.

Además, aseguró que siempre dio todo por el club, por lo que no se debe de poner en duda su amor por los colores y el compromiso que tuvo en cada uno de los partidos que le tocó jugar.

Este es el mensaje que dedicó Fernando Beltrán a Chivas tras anunciar su salida del equipo. Foto: Especial

“Chivas, solamente paso a agradecer, me formaste y me diste todo, me cambiaste la vida y estoy seguro que te entregué todo hasta donde me dejaron. Gracias afición, compañeros, utileros, staff y toda esa gente en el club que me ayudó a crecer. No tengo más que palabras de agradecimiento.

“Me llevo lo mejor de este club y quiero dejar claro que siempre trabajé y valoré el lugar en el que estuve. Chivas es único y así será en mi corazón. Es momento de decirles adiós y eso es lo más difícil. Como cuesta cuando sabes que tú soñabas con otra despedida. Eterno amor para todos ustedes y recuerden que soy de Chivas toda la vida”, fue el mensaje del Nene Beltrán.