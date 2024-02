Este viernes, Guillermo Ochoa cometió un grave error en la dura derrota de su equipo ante el Inter de Milán por 4-0 y apunta a su tercer descenso en Europa, algo que sus críticos han aprovechado para hacerse notar, entre ellos, la leyenda del América: Miguel Zelada.

El portero argentino, campeón del mundo en 1986, ha sido muy duro en sus críticas hacia Guillermo Ochoa, y ahora ha aprovechado la oportunidad para volver a arremeter contra el guardameta de la Salernitana.

"Para mí, es un arquero incompleto. O sea, en el momento que lo mencionaron conmigo, me dio mucha risa. Memo Ochoa es el mejor arquero del mundo en su zona de confort: a los palos. Su zona de confort porque no sale, no sabe salir", puntualizó.

Además, fue más duro al expresar que Ochoa no se puede comparar con él: "Cuando Memo Ochoa salga tricampeón, cuando Memo Ochoa sea cinco años el mejor arquero del futbol mexicano, cuando sea dos años seguidos el mejor jugador del futbol mexicano, cuando sea campeón del mundo, hablamos... habrá alguna posibilidad de hablar, mientras tanto, no la hay".