El Clausura 2024 de la Liga MX significará para Piero Quispe, nuevo jugador de Pumas una oportunidad increíble de mostrar su calidad y talento.

El joven peruano de 22 años, y quien llegó a México hace unas horas, no pudo ocultar su alegría por llegar al equipo universitario, institución en la que se comprometió con los aficionados a dejarlo todo.

“Como te digo, voy a trabajar duro para ganarme a la hinchada, pero eso se gana con trabajo, no por venir de Perú y me van a querer, me van a tener que ver jugar y voy a dar todo de mí en cada entrenamiento, con mucho sacrificio y mucha fe. “Yo creo que el Pumas es un club con bastante historia, que tiene una gran hinchada, pero voy a trabajar, voy a dar todo de mí para así poder lograr cosas con el club” comentó.

Quispe, quien brilló con Universitario y hace unas horas se volvió viral por la forma en la que se despidió de su mascota, agregó que llegó al futbol mexicano a llenar de orgullo a su familia y seres queridos.

“Esa es cosa del futbol dejar a la familia, dejar a tus amigos, a tu gente que siempre estaba contigo, pero esta es la vida de un futbolista, yo sabía que podría pasar y pasó. Estoy muy orgulloso de mí, mis papás también, y todo esto lo hago por ellos, por el futuro de ellos", finalizó.