Este jueves 3 de octubre los reflectores de la Liga MX se los llevó el Guadalajara, pero no por un motivo digno de festejo, sino todo lo contrario.

Previo al Clásico Tapatío, estaba pactada una conferencia de prensa, la cual no se llevó a cabo con normalidad por culpa de una explosión provocada por el futbolista Roberto 'Piojo' Alvarado, quien lanzó un proyectil a las afueras de la sala de prensa.

Sin embargo, algunos reporteros y camarógrafos reportaron estar heridos por la "broma" de los jugadores rojiblancos.

CAOS CON UN BARRENO EN CONFERENCIA DE PRENSA DE CHIVAS💣



Uno de los futbolistas rojiblancos arrojaron un barreno que explotó ante los representantes de los medios de comunicación. Reporteros abandonaron las instalaciones de Verde Valle⚽️🏟️🚨. pic.twitter.com/KKGJFW0LKk — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) October 3, 2024

Los integrantes de la prensa abandonaron las instalaciones del Rebaño al no recibir disculpas inmediatas por parte del responsable ni tener las garantías de seguridad necesarias.

Sin embargo, después de un par de horas el Piojo pidió al club que permita el reingreso de la prensa para pedirles perdón.

¿Qué dijo Chivas sobre la broma de Roberto Alvarado?

Si bien el Guadalajara no publicó un comunicado al respecto, en Chivas TV dieron su postura sobre lo sucedido.

"Yo estaba cerca de la prensa cuando ocurrió eso y luego tocó estar cerca del Piojo cuando él se entera, porque él siguió en sus labores de gimnasio, de fisioterapia y cuando se da cuenta de que algo había salido mal, de que alguien más había escuchado el estruendo, se acerca con nosotros y nos dice 'oigan yo no sabía que había gente en la sala de prensa, me encantaría poder hablar con ellos'" relata un empleado rojiblanco.

"La prensa volvió a ingresar a Verde Valle y el Piojo dijo: 'mi intención no era con ellos, la broma no era con ellos' y ofreció una disculpa. Afortunadamente nadie salió herido, el barreno no fue dentro de la sala de prensa afortunadamente, terminó afuera. Afortunadamente todo salió bien, quedó en una anécdota y es todo lo que sucedió hoy. El 'Piojo' dejó claro que no era una broma con la prensa sino entre ellos" concluyó su versión de los hechos el equipo tapatío.

#Chivas 🐐



Esto dijo Chivas sobre el barreno que “Piojo” Alvarado lanzó a la sala de prensa. pic.twitter.com/Qhx4JLCmPV — Violeta Alva (@Viioletitta) October 4, 2024

Sin embargo, más allá de simplificar lo sucedido en "una anécdota", en redes sociales distintos usuarios apuntaron contra el Rebaño por asegurar que no había heridos, cuando distintos colegas de los medios de comunicación señalaron heridas.