Previo al arranque del Apertura 2022, Chivas dio una noticia que ilusionó a su afición, ya que habían concretado el fichaje de Roberto Alvarado, quien era figura y ayudó a terminar con la sequía de títulos de Liga de Cruz Azul.

Pese a que le costó varios torneos, actualmente el Piojo se ha consolidado como el mejor futbolista del Guadalajara, donde no sólo marca goles, también suele dar importantes asistencias.

¿Piojo Alvarado no quería jugar en Chivas?

El Piojo Alvarado, en una reciente entrevista, señaló que el principal motivo por el que decidió dejar a La Máquina y fichar por el Rebaño Sagrado fue el importante aumento salarial que tendría, debido a que ya se sentía muy a gusto en la Ciudad de México.

"Al principio la verdad no quería, ya tenía cuatro años en la Ciudad de México, me había ido bien. Hablaron conmigo y me dijeron: 'Te va a ir mejor allá económicamente, un cambio te hace bien'. Ahí hablé con mi representante y pedí acelerar esto para ir a Chivas. Después hablé con mi esposa y decidí que un cambio me venía bien y llegué a Chivas", comentó en el canal de YouTube ‘All Glory Gaming’ de Miguel Ponce.

¿Tiene la esperanza de jugar en Europa?

Poco saben que el Piojo Alvarado ya tuvo una experiencia en Europa, ya que se probó en el Manchester City. El atacante de 25 señaló que no pierde la esperanza de regresar por una revancha al futbol del viejo continente.

"Es mi sueño ir a Europa, que no me la cuenten, quiero vivir esa experiencia. Me han dicho de propuestas en Europa, pero no sé si es cien por ciento real. Te puedo decir que vino tal equipo, pero no sé si es real. Sé que en algún momento se puede dar", finalizó.