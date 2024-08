Miguel Herrera dejó a Xolos el torneo pasado y comenzó una nueva faceta como analista de televisión en Fox Sports, donde ha soltado una que otra ‘bomba’ de información y gracias a su carácter parece que se ha ido reconciliando con un sector de la afición.

Sin embargo, parece que su estancia en los medios de comunicación será corta, debido a que hay un equipo de la Liga MX que al parecer los está sondeando, en caso de que su actual timonel no levante al equipo, el Piojo entre al quite.

¿Qué equipo de la Liga MX busca al Piojo Herrera?

El torneo pasado, el entrenador uruguayo Jorge Bava tomó las riendas del León, pero no ha logrado que el equipo despunte como se esperaba. Incluso La Fiera no fue capaz de meterse al Play In.

Y la cosa no pinta nada bien para el charrúa en el Apertura 2024, donde actualmente marchan en la posición 14 con apenas tres puntos. Cabe destacar que en la Leagues Cup, el equipo Esmeralda quedó último de su grupo.

Es por eso que parece que Jorge Bava tiene los días contados si no mejora el rumbo del club en la reanudación del futbol mexicano. Incluso ya habría opciones para sustituirlo en el banquillo.

Se trataría de Miguel Herrera, quien según el ESTO, ya habría tenido acercamientos con la playa mayor del León, que en caso de que el entrenador charrúa no mejore, lo elegirían para ser nuevo entrenador del León.

El Piojo Herrera viene de pasar momentos complicados con Tigres y Xolos en el banquillo, pero en el Bajío saben de sus capacidades como entrenador, ya que suma dos títulos de Liga con el América.