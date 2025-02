Pollo Briseño revela que tuvo una fuerte pelea con Fernando Gago; "A partir de ahí, me quedé callado"

En Chivas todavía rondan fantasmas. Uno de ellos es del estratega argentino, Fernando Gago, quien "abandonó" al conjunto rojiblanco para irse con el Boca Juniors del balompié argentino.

Y si bien su historia con el "Rebaño Sagrado" ya terminó, todavía surgen narrativas de Gago: una de ellas es la "fuerte" pelea que protagonizó con el exfutbolista de Chivas, Antonio Briseño, después de que este último intentara darle un consejo futbolístico; palabras que el director técnico no apreció del todo.

"Tengo una experiencia con Fer. Con Gago. En la inocencia de estar hablando de futbol, le comenté: 'Oye pues, yo haría esto'. No sé qué. Y al día siguiente, después de un trabajo, me dice: '¿Ves? No es tan fácil decir y después hacer’. A partir de ahí, me quedé callado . Ya está, ¿sabes? Vas viendo eso", platicó Briseño para los micrófonos de Claro Sports.

El "Pollo", quien en el presente juega con los "Diablos Rojos" de Toluca, reveló que a Gago no le gustaba mucho recibir retroalimentación; por lo que decidió respetar su jerarquía y mantenerse callado para futuras ocasiones.

"Traté de platicar unas cosas así y después, me sacó otra cosas. Dije: ’Ah, bueno. A lo mejor estuvo mal de mi parte ’. Lo que uno hace como jugador es confirmar, recordar lo que dice el entrenador. [...] Hay jerarquías, uno sabe dónde está parado", finalizó.

Lee también José Juan Macías "regresa" a Chivas; aparece en el Estadio Akron como invitado especial

La ruptura entre Fernando Gago y Chivas

Fue en octubre del 2024 cuando Chivas oficializó la salida de Fernando Gago, después de que él decidiera irse a Boca Juniors. En ese entonces, la directiva rojiblanca no agradeció ni deseó suerte a Gago ya que su salida dejó una mala relación.

En el presente, quien dirige el "timón" del "Rebaño Sagrado" es Óscar García.