La salida de Jaime Lozano de la Selección Mexicana abrió las puertas para el regreso de Javier Aguirre, quien desde hoy será el responsable del Tricolor de cara al Mundial del 2026, que se celebrará en nuestro país, en Estados Unidos y Canadá.

El 'Vasco' vive ahora su tercera etapa al frente del cuadro nacional, luego de ya haber estado en ese sitio para las Copas del Mundo del 2002 en Corea - Japón y en 2010 en Sudáfrica.

Para este nuevo proyecto, el experimentado entrenador mexicano tendrá a su lado en el banquillo a Rafa Márquez, el 'Káiser', quien en las pasadas semanas dejó al Barcelona B para unirse al proceso que tiene como meta tanto 2026 como 2030.

Javier Aguirre y Rafa Márquez fueron presentados con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

¿Qué dijeron Javier Aguirre y Rafael Márquez en su presentación con la Selección Mexicana?

Durante la presentación de Javier Aguirre, Rafa Márquez y el resto del cuerpo técnico para la Selección Mexicana, tanto el 'Vasco' como el 'Kaiser' hablaron de lo que esperan para este proceso mundialista.

"Un punto importante en este momento es la ilusión de la gente. Es mi apreciación, pero el hecho de que seamos dos mexicanos, que ambos hayamos hecho gran parte de nuestra carrera en el extranjero, ese hecho nos califica para generar pocas dudas, ya no digo de la capacidad, es Rafa Márquez. Somos dos personas que queremos mucho a nuestro país", expuso Aguirre, quien agregó: "Nosotros no podríamos decirle que no a México en este momento, un Mundial en casa es ver a tu país detrás de ti. A cualquier entrenador le presentas esta oportunidad y te diría que sí con los ojos cerrados. Si esto genera una estabilidad, bienvenida. Somos dos personas confiables, saben lo que somos y creo que merecemos el beneficio de la duda para estar aquí y cumplir con los objetivos que es hacer un gran Mundial".

Por su parte, Márquez Álvarez confesó que unirse al equipo del 'Vasco' es: "hacer un máster de estar con el mejor entrenador que tiene México. Eso fue algo de peso que me hizo tomar esta decisión, también viendo el proyecto, es prepararme para lo que sigue, yo tenía o tengo dos ilusiones muy grandes, ojalá se cumpla, ser seleccionador y después regresar a Barcelona algún día, sigo en mis parámetros, en mis procesos, voy a aprender mucho con Javier (Aguirre)".

Además de Rafa Márquez, ¿quiénes están en el cuerpo técnico de Javier Aguirre?

Rafael Márquez será auxiliar de Javier Aguirre en el banquillo de la Selección Mexicana, que también tendrá experiencia española con viejos conocidos del Vasco.

El resto del cuerpo técnico para el Tricolor está integrado por:

Toni Amor - Auxiliar técnico

- Auxiliar técnico Pol Lorente - Preparador físico

- Preparador físico Joseba Ituarte - Entrenador de porteros