Javier Aguirre es presentado como técnico de la Selección Mexicana: "No tengo que salvar nada"

Javier Aguirre fue presentado oficialmente como nuevo técnico de la Selección Mexicana, junto a Rafael Márquez quien será su auxiliar rumbo al Mundial 2026.

En conferencia de prensa, el Vasco se dijo contento por volver al equipo nacional, luego de dirigirlos en las Copas del Mundo de 2002 y 2010. Ahora, ve un proyecto sólido a diferencia de los pasados "bomberazos".

Lee también Boxeadora mexicana ya sintió el rigor de los golpes de Imane Khelif, pugilista con género polémico

“Soy orgullosamente mexicano y cada vez que mi país me necesita acudo con gusto. Hay un proyecto, no es nada más salvar una eliminatoria para ir al Mundial. Hay una base importante, un proyecto hasta 2030, me ilusiona mucho ver que se hacen bien las cosas, ver como ha mejorado todo y estar muy bien acompañado por Rafa, que le agradezco aceptar trabajar conmigo en un proyecto al que me sumo", declaró Aguirre.

En la reciente Copa América, jugadores como Guillermo Ochoa, Hirving Lozano, Henry Martín, Jesús Gallardo y Raúl Jiménez no fueron convocados; sin embargo, el Vasco no ha cerrado ninguna puerta en el inicio de su gestión.

“Son mexicanos, son futbolistas, estan en la órbita de todos nosotros. Hay parámetros evidentemente, una idea que trataremos de seguir, pero nos interesan los buenos futbolistas y mexicanos orgullosos de estar en su Selección", explicó.

"El cambio generacional es importante, yo soy institucional y atenderé hasta donde me sea posible, pero si hay un jugador que se sale, mete goles de churros y tiene 49 años, hay que llamarlo”, agregó.

¿Cual es la diferencia de este proceso a los anteriores? 🤔 Javier Aguirre lo tiene claro: “Este es un proceso ya armado y bien pensado” 👏https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/r1UYvSqy7A — De10Sports (@De10Sports) August 1, 2024

¿Cree que México tiene tiempo de revertir la situación?

La Selección Mexicana vive momentos turbulentos luego de los fracasos en las recientes Nations League y Copa América 2024, pero Javier Aguirre confía en que están a tiempo para corregir todo.

"Estamos a tiempo, estamos bien, en un momento importante. No es fácil llegar y querer cambiar todo; hay buena base, buen trabajo detrás, la liga ha hecho buenas cosas, la FMF ha hecho buenas cosas", explicó Aguirre.