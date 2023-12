Pumas, de la mano de Antonio Mohamed, volvió a ser un equipo protagonista en el futbol mexicano, al grado de que entró de manera directa a la Liguilla, donde echó en Cuartos de Final a Chivas, pero en Semis no pudieron ante Tigres.

No obstante, los felinos dejaron un buen sabor entre sus aficionados de cara al futuro, ya que tras la salida de Andrés Lillini habían batallado para sacar resultados positivos, sobre todo en la etapa de Rafa Puente del Río.

¿Por qué Rafa Puente fracasó en Pumas?

Luego de dirigir 12 partido en el Clausura 2023, la directiva de los Pumas decidió darle las gracias a Rafael Puente del Río, ya que los resultados no eran los esperados. No obstante, el ahora analista de TUDN culpó a la directiva felina, ya que aseguró le argumentaron que no había dinero para contrataciones, incluso aunque fuera de la Liga de Expansión.

"Lo digo con toda franqueza y tal cual fue. En Pumas no hubo forma de que me pudieran traer un refuerzo de la Liga de Expansión, porque no había presupuesto", comentó.

Rafa Puente Jr es el reflejo de los técnicos “jóvenes” mexicanos pic.twitter.com/AJHcbtF7IK — Momentos Sublimes de Pumas (@MexicoUd) December 26, 2023

¿Por qué a Mohamed sí le consiguieron fichajes?

Por otra parte, Puente del Río dijo que no se explica cómo es que cambiaron las cosas con el Turco Mohamed, ya que mágicamente ya hubo recursos con el cuadro universitario y le llevaron hasta seis fichajes.

"Deciden prescindir del proyecto, cortarlo, llega Mohamed, e insisto, no es culpa de Mohamed, no había un peso y de repente Licha Magallán, Nathan Silva, Rodrigo López, Ergas, Tabó y el Toro Fernández. Perdón, pero aquí, en China, Alemania y en Rusia, un plantel con seis incorporaciones cambia por completo, porque además de esos seis, cinco titulares indiscutibles", finalizó.