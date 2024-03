El regreso a la actividad de la Selección Mexicana está a la vuelta de la esquina, debido a que van a encarar la Semifinal del Final Four de la Concacaf, instancia donde el rival será Panamá.

Y Jaime Lozano ya eligió a sus convocados para la competencia del área, donde hay una cuenta pendiente, debido a que el año pasado de fracasó luego de que en la misma fase Estados Unidos goleara a México.

Lee también Chicharito Hernández explotó en pleno partido y regañó a uno de los jóvenes por no pasarle el balón

¿Quiénes son los convocados de Jaime Lozano?

De cara a los juegos ante Panamá que se llevarán a cabo la próxima semana, Jaime Lozano se fue a la segura y jugadores como Santiago Giménez, Edson Álvarez e Hirving Lozano encabezan la lista de convocados,

Llama la atención que pese a que es de los porteros más goleados de la Serie A de Italia, Memo Ochoa aún tiene su lugar seguro en el Tri. Una de las sorpresas es el tercer portero, ya que ahora el elegido fue Julio González en lugar de Toño Rodríguez.

Por su parte, Raúl Jiménez, quien arrastra una larga inactividad debido a una lesión en el tendón, no será contemplado para el Final Four de Concacaf. El delantero mexicano recién se integró a los entrenamientos con el Fulham, pero no ha podido jugar.

Entre otras ausencias que se destacan están las de César Huerta, Fernando Beltrán, Jonathan dos Santos y Víctor ‘Pocho’ Guzmán, quienes este Clausura 2024 han mostrado un nivel óptimo.