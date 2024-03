Javier ‘Chicharito’ Hernández es visto por la afición de las Chivas como la solución a su falta de gol, aunque de momento no ha podido hacerse presente en el marcador en los tres juegos del Clausura 2024 que registra.

Incluso, el sábado pasado vivió su primer partido como titular en su segunda etapa con el Guadalajara, donde en los 61 minutos generó varias jugadas de peligro, aunque no pudo aportar con tantos que pudieran ayudar al redil a evitar su segundo tropiezo seguido en Liga.

¿Qué dijo Zague de Chicharito Hernández?

Durante el programa de En Caliente, Luis Roberto Alves ‘Zague’ aseguró que Chicharito aún no está para ser titular en las Chivas. Además, agregó que ya no tiene la misma movilidad de años atrás, por lo que ve complicado que pueda ayudar a su equipo con goles.

“Chicharito no va a ser la salvación del equipo, podrá anotar un par de goles, va a anotar un penal, pero no va a ser la salvación. No tiene el físico ni las condiciones de arrastrar. Si cuando era un jugador que era fundamental en la Selección Mexicana era un jugador dependiente, imagínate en un equipo como el Guadalajara donde de repente se ve que cada quien juega como quiere”, señaló.