El buen ambiente tras ganar y golear a las Águilas del América para el Deportivo Toluca, prevalece y durante la conferencia de prensa del entrenador Renato Paiva señaló que su equipo ha encontrado el equilibro necesario para enfrentar la fase de la Liguilla, además también se quitó las dudas que tuvo a mitad de semana donde perdió con los Tigres, equipo el cual minimizó perder con ellos.

¿Qué dijo Renato Paiva de los Tigres?

El estratega portugués señaló que con la llegada del ahora campeón del goleo Paulinho, el Toluca ha evolucionado en comparación a la campaña pasada y como muestra es que consiguieron quedarse con el segundo lugar, posición que también luchaba Tigres, pero el empate los dejo en el tercer puesto de manera definitiva.

Renato Paiva intentó justificar el fracaso de Toluca en la Concacaf Champions Cup - Foto: Imago7

Paiva enfatizó que victorias de este calibre, le otorgan credibilidad al equipo con la afición, mientras que perder con otros equipos no tiene un valor, refiriéndose a los Tigres, equipo con el cual perdió en la penúltima fecha por marcador de 2-1.

“Para mí son siempre muy importantes como perdemos, contra el América, contra Tijuana, Juárez, me dan indicaciones de como está el equipo. Las formas de como perdimos contra Tigres me han dado indicaciones, perdimos es verdad. Yo divido dos, resultadistas, todo malo cuando pierdes, has perdido contra un equipo pequeñito como Tigres, flaquito que esta peleando un lugar, ese para mi es el proceso”, enfatizó.

El comentario contra de Paiva contra los Tigres pueda venir, luego de supuestos comentarios de Gignac sobre Paulinho.

Por último, el entrenador portugués se sintió tranquilo y sin ninguna presión sobre una renovación de contrato; “estoy feliz con lo que hemos hecho en este campeonato, me siento tranquilo y la renovación de contrato no es conmigo”, finalizó.