Después de la victoria obtenida de 4-0 sobre las Águilas del América, en la última fecha del Apertura 2024, el entrenador escarlata, Renato Paiva señaló que victorias contra rivales como las Águilas engrandecen el proceso que lleva con equipo, y minimizó la derrota que tuvo contra los Tigres una fecha antes, señalando que era un equipo chiquito y flaquito.

Lee también FIFA confirma que el Club León si estará presente en el Mundial de Clubes

¿Qué dijo Renato Paiva de los Tigres?

Tras de dichos comentarios, el técnico del Toluca mencionó que sus palabras fueron malinterpretadas. Durante la conferencia dijo; “Los que miran el proceso dicen, mira has perdido contra un equipo pequeñito contra Tigres cuando juega en casa. Un equipo flaquito, esta peleando por el segundo lugar contra nosotros”.

Jajajajajaja



Don Renato Paiva, acaba de decir que tigres es un equipo diminuto.



Eso en mis libros, lo pone a nada de ser idolo.

pic.twitter.com/M1ltVCVN8e — SPED_FC 🔥 (@SPED_FC) November 10, 2024

Este comentario causo mucha indignación a la afición de los felinos, considerando que el técnico portugués menosprecio al club.

¿Cuáles fueron las palabras de disculpa de Renato Paiva?

“En primera instancia, deseo expresar que lamento mucho el malentendido; que siempre h sido y seré muy respetuoso con todos los clubes que competimos. En mi opinión, mi equipo estuvo a la altura del rival, me refería de manera hipotética a quien hay quien demerito a Tigres; use un tono sarcástico para enfatizar que no son un rival pequeño, especialmente en el Volcán, una de las canchas más complicadas de la Liga MX”.

Renato Paiva terminó el torneo con el Toluca en el segundo lugar con 35 puntos, producto de 10 juegos ganados, cinco empates y dos derrotas, además su delantero, el portugués, Paulinho culminó como campeón de goleo.

Un club grande de Europa buscaría contratar a Renato Paiva / FOTO: Imago7

Finalmente, el entrenador portugués emitió una nueva disculpa mediante sus redes sociales.