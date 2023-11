No hay duda de que Ricardo La Volpe es uno de los entrenadores más importantes en la historia del futbol mexicano, no sólo por sus logros, sino también por su legado con su ‘Escuela Lavolpista’.

Pero este Director Técnico asegura estar consciente de que su éxito se lo debe a México y que en Argentina, su país de origen, es mucho menos reconocido, a pesar de haber sido campeón del mundo en 1978.

“Estaba en mi casa para hacer un asadito antes que yo me presentara. Yo llegué un miércoles, un jueves y me presentaba el sábado y ahí empecé a saber lo que es el mundo Boca. Después me reuní con Russo, yo me iba a Vélez con Gámez, que es el que me ayuda a llegar porque no era nadie. Es una diferencia que yo siento, yo en México soy Gardel y acá (Argentina) no soy nadie”, dijo a ESPN.

Uno de sus mayores éxitos como entrenador fue dirigir a la Selección Mexicana y clasificarla al Mundial de Alemania 2006 sin problema alguno, caminando, y lograr ser cabeza de serie; esto le ha valido comparaciones con Juan Carlos Osorio, hecho que asegura no le agrada.

“Yo sabía cómo jugaba mi equipo. Yo sabía que proponerles a los equipos de Concacaf y dije ‘paso caminando’, pasé caminando y fui cabeza de serie que nadie lo ha hecho porque después me compararon con Juan Carlos Osorio, pero fui cabeza de serie en los cuatro años que estuve ahí, 39 partidos hice en Estados Unidos”.

