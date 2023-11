😳 no me diga que perdieron y que yo tengo la culpa por la multi propiedad!!! 🤦🏻‍♂️😭



Leí este tweet y no se porque me acordé de la entrevista con Nayo donde dije… ya están como la selección, mala y cara (porque barato no cobran). ¿Qué pasaría si se les pagara por resultados a los… https://t.co/DZUpYkk19i