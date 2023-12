Santiago Giménez es el delantero del presente y del futuro de la Selección Mexicana, así lo declaró Jaime Lozano y así lo considera gran parte de la afición al Tricolor, que ve cómo el atacante cada vez se desarrolla mejor con el Feyenoord y aspira en grande en el futbol europeo.

Aunque la gran queja con Santi ha sido su accionar con la Selección Mexicana, principalmente en las últimas fechas, el 'Bebote' marcó diferencia en el momento crucial del año, precisamente en la Final de la Copa Oro, anotando el gol del campeonato en el último minuto.

¿Por qué eligió Santi Giménez México y no Argentina?

El jugador, que trae el futbol desde la sangre, luego de que su padre fuera una leyenda del Cruz Azul, pudo elegir representar a Argentina en el futbol internacional; sin embargo, su amor por México pudo más.

"En un momento en la Sub-20, tenía la opción para ir a la Selección Argentina Sub-20 o ir a la Selección Mexicana Sub-20 y ahí fue donde tuve que decidir e hice una cosa, que creo que fue lo correcto. Dije: 'no voy a pensar qué me conviene más, no voy a pensar en el futuro, simplemente voy a decidir con el corazón'. Cuando me pregunté eso en el interior, fue cuando me decidí por México", expresó Santiago Giménez con Hugo Sánchez.

LA CONFESIÓN DE SANTI GIMÉNEZ 💥



¿Por qué decidió jugar para México? 🤔 pic.twitter.com/dChFQNS5Dx — Futbol Picante (@futpicante) December 21, 2023

Además, recalcó que él siente más los colores tricolores que los albicelestes. "Yo me siento más mexicano que argentino. Yo soy argentino de nacimiento, yo me hice mexicano a través de que a los dos años ya estaba viviendo en México".