El ex canterano del Cruz Azul, Santiago Giménez no pudo negar que se encuentra emocionado con el buen juego que ha desarrollado la Máquina Celeste del Cruz Azul y esta seguro que la décima estrella llegara en este Apertura 2024, a pesar de que el Bebote Salió del equipo hace un par de años como buen aficionado no se pierde ningún juego.

¿Cuál fue el mensaje de Santi Giménez al Cruz Azul?

El mexicano que juega para el Feyenoord, señaló que él es un seguidor más de la Máquina y no pierde la ilusión de que una vez más puedan obtener el campeonato con el actual nivel que tienen, además que los mantiene como líderes indiscutibles del torneo.

Santiago Giménez celebrando un gol con el Feyenoord en la Eredivisie / FOTO: EFE

Aprovechando la entrevista que tuvo con TUDN, mando un mensaje al equipo que hoy dirige Martín Anselmi; “Al final lo más importante es la liguilla, tenemos que esperar, no quiero decir nada para generar presión, pero vamos por buen camino. Se puede reflejar por ahí la décima”.

Santiago tiene la confianza que este buen nivel presentado en el torneo general se mantenga para lo que será la parte final del torneo; “estoy viendo resúmenes, se ve una máquina muy sólida. A pesar de que juega bien, cuando se complica saca el partido adelante y lo ganan. Eso es lo importante, no solo se juega bien, sino también se gana”.

Santiago Giménez será titular ante Honduras en Tegucigalpa. Foto: Imago7

A tres fechas de que finalice el Apertura 2024, el equipo de la Noria tiene 37 puntos, producto de 12 victorias, un juego empatado y solo una derrota, por lo cual se encuentra a cinco puntos de superar el récord de puntos.

La Máquina volverá a jugar el próximo 2 de noviembre contra Santos Laguna en el estadio Ciudad de los Deportes.