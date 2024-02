Un par de semanas atrás, Chivas hizo oficial la contratación de Cade Cowell, extremo derecho de 20 años procedente del San Jose Earthquakes de la MLS, quien ilusionó a los aficionados por su potencia y toque de balón.

No obstante, en sus primeros juegos con el Rebaño Sagrado, parece que al atacante norteamericano le está costando trabajo acoplarse a la Liga MX, ya que ha estado poco certero frente al arco rival.

¿La afición ya no quiere a Cade Cowell?

Pese a que en sus primeros partidos dio destellos de su gran talento, la realidad es que Cade Cowell ha fallado varias jugadas de gol cantado. Y parece que la afición de las Chivas comienza a desesperarse con el jugador.

En redes sociales, varios internautas seguidores del redil han comenzado a explotar en contra de Cowell, ya que está impreciso y no ha encontrado la potería rival, lo que le ha costado dejar puntos al equipo en el camino.

“Van pocos partidos pero Cade Cowell no controla ni su respiración...todos los balones le rebotan”; “Ya, ahora si YA. Me aguante mucho pero ya lo diré… Jornada 5 y Cade Cowell no hace NADA Vuelvo a repetir: ÉL tenia que llegar (Brandon Vázquez)”; “A Cade Cowell se le nota tieso y con falta de confianza. A esperar para ver su mejor nivel, confío en mi vaquero”, son alguna de las reacciones contra Cade Cowell.