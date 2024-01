Se armó la trifulca en los caminos a los vestidores del Estadio Azul entre Iván Alosno, Director Deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera, entrenador de los Xolos de Tijuana.

Luego de la victoria de La Máquina en la Ciudad de los Deportes, Iván Alonso increpó al entrenador fronterizo para recriminarle unas declaraciones realizadas en el pasado, donde Herrera arremetió contra la directiva de Cruz Azul.

En su momento, en el programa En Caliente de la casa de apuestas Caliente, Herrera declaró contra Iván Alonso y su equipo al asegurar que 'engañó a directivos de Pachuca y del Toluca'.

Ahora, el uruguayo le recriminó al entrenador, "No tienes respeto por la gente. ¿Qué no tienes memoria? A mí no me conoces. No me faltes el respeto, faltaste el respeto al entrenador y a nosotros".

Se hacen de palabras Iván Alonso, director deportivo de Cruz Azul y Miguel Herrera. La discusión se calentó bastante y estuvo cerca de irse a los golpes. Se armó el zafarrancho entre ambos en los vestidores del estadio pic.twitter.com/8h4RG2vV7j — Andrés Díaz (@AndresDiaz04) January 31, 2024