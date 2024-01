Pasan los días y nadie deja de hablar de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien en un magno evento fue presentado, ante miles de aficionados que abarrotaron el Estadio Akron, como el fichaje del lujo del Guadalajara.

Y pese a que el nombre del delantero de las Chivas aparece en casi todas las pláticas de los programas deportivos en su mayoría son comentarios negativos, ya que consideran que se equivocó en su discurso por ser despectivo con el país.

¿Qué dijo Denise Maerker del Chicharito Hernández?

Durante la emisión de Tercer Grado Deportivo, Denise Maerker se fue en contra del Chicharito Hernández, argumentando que no era el lugar indicado para usar el lenguaje que utilizó en su mensaje dirigido a los aficionados del Rebaño Sagrado.

"Yo no lo digo ni en mi casa, porque no lo pienso. Ese señor (Javier Hernández) no lo estaba diciendo en su casa (pinche país). Lo estaba diciendo en un evento público ante 45 mil personas, diciendo cuan increíble era Chivas y lo contrastaba" mencionó la comunicadora.